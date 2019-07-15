Доган: Попытка переворота стала одной из самых кровавых террористических атак в Турции

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган назвал попытку государственного переворота, предпринятую в его стране три года назад –15 июля 2016 года, «примером одной из самых кровавых террористических атак».

Об этом дипломат заявил в своем обращении к читателям ИА «Татар-информ». Полную версию обращения читайте на сайте «События».



«Прошло три года с того момента, как организация ФЕТО предприняла попытку совершения государственного переворота в Турции 15 июля. Это событие стало примером одной из самых кровавых террористических атак, которым когда-либо подвергалась Турция», – отметил Генконсул.

При этом дипломат добавил, что общие ценности и чувства не должны использоваться какой-либо сектой, подобной ФЕТО, в собственных целях. В связи с этим он подчеркнул: «Преподавание турецкого языка за рубежом и система образования по турецким стандартам имеют важное значение».



Попытка военного переворота произошла в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Часть турецких военных предприняла попытку захватить власть в стране, взяв под контроль ряд стратегических объектов в Анкаре, Стамбуле, Конье, Мармарисе, Малатье и Карсе. Эта попытка обернулась неудачей – страна осталась подконтрольно законным Президенту и Правительству Турции. В ту ночь погиб 251 и получили ранения более 2 тыс. граждан Турции.

Власти Турции заподозрили в организации попытки переворота живущего последнее время в США проповедника Фетхуллаха Гюлена. Его сторонники были особенно активны в сфере образования. Ранее в более чем 140 странах функционировало примерно 1400 школ, открытых сподвижниками проповедника. Будто бы возглавляемая им тайная структура была объявлена в Турции террористической под названием ФЕТО (FETÖ в переводе с турецкого – сокращение от «Террористическая организация Фетхуллаха Гюлена»).

Сейчас турецкий фонд «Маариф» в 18 странах взял на себя управление школами, которые ранее были связаны с ФЕТО. Деятельность школ и языковых курсов ФЕТО прекращена в 36 странах.

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