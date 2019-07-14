Лаишевцы отметят День родника шествием фольклорных коллективов и шоу водных фонарей

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Традиционный праздник родника в селе Среднее Девятово Лаишевского района состоится 20 июля, пишет газета «Камская новь».



Праздник пройдет при участии творческих и спортивных коллективов Лаишевского района, приглашенных музыкантов, жителей и гостей села. В программу также включены игры, развлечения, концертный и спортивный марафоны и многое другое.





Велосипедисты смогут принять участие в велопробеге. В этом году специально для детей и взрослых разработаны два маршрута. Все желающие собираются на парковке у родника. В полдень состоится квест для детей «Разбитый самолет», который начнется от купели на роднике.





Следом пройдет шествие фольклорных коллективов от Сельского дома культуры до родника, в два часа дня – официальное открытие на сцене. В это же время на спортивной площадке начнется турнир по волейболу и мастер-класс по бадминтону.





Народный концерт «Лаишевский район – наша Малая Родина» представят участники – коллективы и солисты Лаишевского района. Кроме того, состоится и молодежный концерт-марафон.





С наступлением сумерек всех желающих приглашают на дискотеку с участием кавер-группы Aloud из Казани и на шоу водных фонариков на пруду. В финале праздника будут даны залпы салюта.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.