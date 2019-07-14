Татар-информ

15 июля 2019, 06:14

Общество

В Нурлатском районе в рамках национального проекта «Демография» откроется детсад

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Общество

В Нурлатском районе в рамках национального проекта «Демография» откроется детсад

Фото: nurlat-tat.ru

Строительство дошкольного учреждения началось в прошлом году.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Строительство детского сада на 50 мест проходит в селе Мамыково Нурлатского района РТ в рамках национального проекта «Демография». На сегодняшний день гостей и жителей села уже издали привлекает яркий фасад здания, такие же цвета используются и в оформлении внутренней части объекта, передает «Нурлат-информ».

Строительство дошкольного учреждения началось в прошлом году. На сегодняшний день установлены окна, проведены электромонтажные работы, внутренний водопровод и канализация. Строители уложат плитку, проведут работы под покраску потолков и стен и завершат благоустройство территории. Все работы ведутся по графику. Открытие запланировано на 1 сентября.



Депутат Совета района, глава Старочелнинского сельского поселения Иван Захаров, который также является ответственным за реализацию в районе нацпроекта «Демография», отметил, что дошкольное учреждение является неотъемлемой частью социальной инфраструктуры села.

«Будучи частью системы образования, оно выполняет широкий круг задач, дает возможность общения детей в коллективе, привыкания к социуму», – отметил Иван Захаров.



Детский сад в Мамыкове был построен в 1987 году, степень его изношенности составляла 96%, сейчас его посещает 31 ребенок. На 1 сентября планируется, что детский сад будут посещать еще десять детей.

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