Мэр Бугульмы вручил 101-летней вдове Героя Советского Союза медаль «За доблестный труд»

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Букеты цветов, подарки и медаль «За доблестный труд» – с таким набором презентов в руках глава Бугульминского района Линар Закиров навестил Гильмуру Кашаповну – вдову Героя Советского Союза Газинуру Гафиатуллина, пишет «Бугульминская газета».



Ветеран труда обрадовалась визиту гостей. Несмотря на почтенный возраст, Гильмура апа отлично помнит историю своей семьи. Женщина рассказала, как трудилась в военные годы в колхозе имени Калинина. Из деревни Шугурово, где она родилась и выросла, в первый день войны на фронт ушли трое мужчин. Одним из них был ее муж Газинур Гафиатулович.





В январе 1944 года в ожесточенном бою он закрыл собой амбразуру вражеского дзота. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно. Его бюст первым встречает посетителей аллеи Героев.



В январе 2020 года Гильмуре Кашаповне должно исполниться 102 года. На праздник по семейной традиции приедут самые родные и близкие – у виновницы торжества восемь детей, 16 внуков, 24 правнука и пять праправнуков.

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