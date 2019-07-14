За депутатские мандаты будут бороться 16 жителей Нижнекамска

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). 16 кандидатов в депутаты подали документы в избирательную комиссию Нижнекамского района Татарстана. 8 сентября в республике состоится дополнительное голосование – кроме депутатов Госсовета, выберут и обновленные составы советов поселений. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

В Нижнекамском районе насчитывается 150 сельских народных избранников. В этом году четверо из них сложили свои полномочия – в селах Кулмакса, Тавель, Болгар и поселке Красный Ключ. За вакантные места поборются 16 человек, из которых шестеро – самовыдвиженцы, двое – единороссы, четверо – представители КПРФ, трое – от ЛДПР, а один – от партии «Справедливая Россия».

Более полутысячи сельчан выберут новых членов сельсоветов. Избиратели заполнят бюллетени параллельно с процедурой голосования на выборах в Государственный Совет РТ.

Накануне выборов «Единая Россия» провела у себя предварительное голосование. На праймериз члены партии выбрали самых достойных представителей политического объединения. Ими оказались инструктор по спорту Алексей Кузьмин и фельдшер скорой помощи Иван Обручников. Они и сразятся за голоса избирателей.

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