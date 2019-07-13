В Нижнекамском районе пчеловоды отпаивают отравленных пчел водой с сиропом

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Критическая ситуация в связи массовой гибелью пчел сложилась в нижнекамской деревне Клятли. Хозяева пчел очень обеспокоены, ведь они на протяжении года работали не покладая рук, а все оказалось впустую, передает «НТР 24».



Дильфат Бикметов является пчеловодом с 30-летним стажем, рассказал, что повидал многое, но такого, как в это лето, еще не было. Из двухсот пчелиных семей – сто погибли.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пчелы погибли, собирая пыльцу и нектар с полей, которые обработали от сорняков и вредителей пестицидами. Аграрии делали это и в прошлые года, но раньше пчелы массово не умирали. По мнению пчеловода Бикметова, в этом году поля опрыскали дешевыми, более ядовитыми химикатами.



Уже третьи сутки пасечник отпаивает отравленных пчел водой с сиропом.



Падеж насекомых произошел практически во всех районах республики: погибло свыше 2,5 пчелосемей, однако эта цифра не окончательная. Поля обрабатываются, пчелы летают по привычному маршруту. Те, что не погибли в пути, прилетают в свои ульи, отравляя рабочих пчел и матку.



По словам экспертов, такая ситуация произошла из-за отсутствия контактов между пчеловодами и аграриями. Последние не сообщают вовремя информацию о сроках обработки полей, однако окончательную точку в этой ситуации поставят лабораторные исследования пчелиного подмора и других продуктов пчеловодства.

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