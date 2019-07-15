Урок экологической грамотности провели для малышей и педагогов Альметьевска

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В детском саду № 58 «Шаян нэнилэр» Альметьевска провели квест-игру, викторину и час экологической грамотности для педагогов на тему «Это Земля – твоя и моя!», сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.



Целью мероприятия было развить творческий потенциал воспитателей, их компетентность в вопросах экологии.



Мероприятие состоялось при участии начальника природного заказника «Степной» Фарита Динмухаметова и ведущего библиотекаря центральной библиотеки имени Сажиды Сулеймановой Голии Замалеевой. Участникам мероприятия рассказали об экологическом воспитании подрастающего поколения и познакомили с экологическими тропинками, которые созданы как на территории этого детского сада, так и в здании.





Данные экологические тропинки делают прогулки малышей более интересными, они устанавливают связь явлений и отношений между предметами.



Директор заказника «Степной» поблагодарил всех педагогов за творческий вклад в экологическое образование и воспитание подрастающего поколения, вручив дипломы за активное участие в экологических мероприятиях. Также он рассказал о деятельности заказника по биоресурсам и пригласил на экскурсию по экологической тропе «Степного».

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