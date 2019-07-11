Росреестр Татарстана стал в два раза реже приостанавливать регистрацию прав собственности

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В этом году Управление Росреестра по Республике Татарстан приостановило регистрацию права собственности более 3,5 тыс. раз, что почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщила начальник отдела государственной регистрации сделок и перехода прав физических лиц Управления Росреестра по РТ Галина Гончарова.

«Всего за 6 месяцев 2019 года это 3 тыс. 594 приостановки. Если сравнивать с прошлогодними показателями, то за аналогичный период 2018 года всего было 5 тыс. 316 приостановлений», — рассказала Гончарова.

При этом в этом году из всего массива отказов было 1 тыс. 719, т.е. примерно половина приостановлений в итоге была доведена до положительного решения, остальные «ушли в отказы», отметила собеседник агентства.

«Хочу подчеркнуть: даже отказ в государственной регистрации — это не „приговор“. У заявителя всегда есть возможность устранить замечания и обратиться за государственной регистрацией снова», — заключила представитель Росреестра Татарстана.

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