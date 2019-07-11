Татар-информ

15 июля 2019, 08:30

Здоровье и среда

В этом году в Татарстане добавилось 2,5 тыс. новых охранных зон

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Здоровье и среда

В этом году в Татарстане добавилось 2,5 тыс. новых охранных зон

Фото: Султан Исхаков

Всего в республике около 90 тыс. зон с особыми условиями использования территории.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В этом году в Татарстане добавилось почти 2,5 тыс. новых охранных зон. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказала заместитель директора филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Татарстан Лейсан Рахматуллина.

«Только с начала 2019 года в реестр (ЕГРН — прим. Т-и) было внесено около 1,5 тысяч охранных зон объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии, 850 газораспределительных сетей и 80 санитарно-защитных зон», — заявила Рахматуллина.

По ее словам, всего в Татарстане около 90 тыс. охранных зон. Из них большинство — охранные зоны объектов электросетевого хозяйства (более 46 тыс.). На втором месте — охранные зоны трубопроводов (около 30 тыс.), на третьем — водоводы, водопроводы (более 7 тыс.). 

Кроме того, к зонам с особыми условиями использования территории относятся зоны охраны объектов культурного наследия; охранная зона линий и сооружений связи; охранная зона особо охраняемой природной территории и другие охранные зоны, отметила собеседница агентства.

На земельный участок, расположенный в охранной зоне, могут распространяться определенные ограничения его использования. Так, в каких-то случаях на своем участке в охранной зоне нельзя копать на определенную глубину, рыть подвал, забивать сваи или делать колодец, иногда нельзя ставить машину или мыть ее, сообщила начальник отдела государственной регистрации сделок и перехода прав физических лиц Управления Росреестра по Республике Татарстан Галина Гончарова.

«Охранные зоны на местности могут быть обозначены щитами, столбами и табличками, по которым сразу можно понять, входит ли ваш земельный участок в одну из охранных зон, или нет», — заключила Рахматуллина.

Узнать, входит ваш земельный участок в границу зоны или нет, можно с помощью выписки из ЕГРН об объекте недвижимости. Для того, чтобы получить выписку, можно подать запрос в любой офис МФЦ либо предоставить в Кадастровую палату по почте.

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