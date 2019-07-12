В Зеленодольской художественной галерее открылась выставка казанских художников

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Зеленодольской художественной галерее открылась выставка работ казанских художников Ларисы Евграфовой и Мудариса Мингазова, пишут «Новости Зеленодольска».

Лариса Евграфова родилась в Казани. Художница является участницей проекта «Большая Волга», членом Союза художников России и Татарстана, автором шести персональных выставок. В своем искусстве Евграфова во многом опирается на образность русского фольклора. Выставка, которая экспонируется в Зеленодольске, называется «Река времени».





«В каждом городе я обязательно иду в галерею, чтобы увидеть ход жизни. Общество заинтересовано не только в современности, но и в истории, в происходивших событиях, их отражении», – объяснила свой подход к творческому процессу художница. В ответ на вопросы зрителей она также отметила, что она предпочитает работать по личным наблюдениям и любит яркие краски, а нынешняя выставка носит камерный характер.



В большом зале галереи открылась еще одна новая выставка, ее автор – Мударис Мингазов, член Союза художников РТ, заслуженный деятель искусств Татарстана.

В своих работах художник обращается к татарской народной культуре. Изображает он и индустриальные пейзажи. Помимо прочего, на выставке можно увидеть несколько шамаилей, написанных в особой манере: с портретом матери, с видами природы, с гербом Татарстана, с дугой и подковой.



На открытии выставки детям – победителям конкурса рисунков вручили грамоты и подарки. В напутственном слове директор галереи Татьяна Садкова и художница Лариса Евграфова пожелали юным художникам новых успехов в творчестве.

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