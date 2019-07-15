Татар-информ

15 июля 2019, 00:14

Экономика и финансы

Для нижнекамцев запустят еженедельные консультации о преимуществах самозанятости

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Экономика и финансы

Для нижнекамцев запустят еженедельные консультации о преимуществах самозанятости

С начала года в Нижнекамском районе более 900 человек получили статус самозанятых, однако многие до сих пор не знают о преимуществах нового режима.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Центр поддержки и развития предпринимательства Нижнекамска открывает еженедельный прием граждан о преимуществах самозанятости, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Консультации будут проводиться каждую среду в 16 часов по адресу: Школьный бульвар, дом 2а.

С начала 2019 года в Нижнекамском районе более 900 человек получили статус самозанятых, однако многие до сих пор не знают о преимуществах нового режима налогообложения.

Воспользоваться новым режимом могут физические лица и ИП, не имеющие наемных работников, если сумма их дохода не превышает 2,4 млн рублей за год.

Регистрация самозанятым позволит получать доход без риска получить штраф. Помимо этого, самозанятым можно не платить страховые взносы, не нужно считать налог к уплате (он формируется в приложении «Мой налог» автоматически), нет необходимости вести отчеты.

Кроме того, в Нижнекамске открыта бесплатная горячая линия по телефону: 8 (800) 700-23-24 (добавочный – 118).

 

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