По индексу бигмака рубль оказался самой недооцененной валютой

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Согласно индексу бигмака, рубль вновь оказался самой недооцененной валютой в мире. Индекс традиционно опубликовал журнал The Economist.

Курс российской валюты по отношению к американскому доллару, согласно расчетам издания, ниже справедливого значения на 64,5%. Дело в том, что в США бигмак продается за 5,74 доллара, а в России – за 130 рублей (чуть более двух долларов).

Таким образом, справедливый курс национальной валюты РФ должен равняться 22,65 рубля за один доллар.

При этом, по оценке журнала, сейчас наименее недооценены по отношению к доллару такие валюты, как шведская крона, канадский доллар, норвежская крона и израильский шекель.

Индекс бигмака The Economist рассчитывает на основе теории о паритете покупательной способности на примере бигмака из ресторана McDonald's.

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