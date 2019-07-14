Фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге» посетили 46 тыс. человек

(Елабуга, 14 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В течение пяти вечеров Елабуга дарила яркие, незабываемые и волнующие эмоции любителям классической музыки, которые съехались на Шишкинские пруды со всего Татарстана и даже из других регионов. Сегодня в городе состоялся заключительный концерт фестиваля Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге», который проходил с 10 по 14 июля. Тема вечера – «Александра».

Закрывая фестиваль, глава Елабужского района Геннадий Емельянов отметил, что ровно через 365 дней Елабуга вновь станет центром музыкального вдохновения. «Мы не прощаемся с Борисом Березовским и его командой, а говорим: “До новых встреч“. Через год мы снова встречаемся на этой же площадке. Мы благодарны Президенту республики, который поддержал наши начинания, музыкантам, также я благодарю свою команду в лице Гульзады Руденко за организаторскую работу. Очень приятно, что каждый вечер музыканты выступали при полных зрительских трибунах», – обратился он к гостям праздника.

Кроме того, руководитель муниципалитета вручил памятный знак «Признание» Борису Березовскому, тем самым закрепив особую связь музыканта с Елабугой. «Я безумно счастлив, теперь мы официально вместе. Во всяком случае, развода не будет, потому что я всегда стараюсь твердо держать свое слово. В эти дни мы много говорили об успехе фестиваля, я думаю, что в этом немалая заслуга и магии места. Это невероятная красота Шишкинских прудов, которая нас окружает. Мы просто стараемся не испортить это прекрасное место, божественную природу. Для нас огромное счастье здесь быть», – поделился своими эмоциями Борис Березовский.

Заключительный концерт фестиваля открыл ансамбль «Сирин». Коллектив исполнил древнерусскую духовную музыку. Эмоциональным, динамичным и заворачивающим выступлением снова порадовал публику шотландский дуэт скрипача Криса Стаута и арфистки Катрионы Маккей. Музыканты исполнили национальные мелодии народов Шотландии. С особой теплотой елабужане слушали выступление земляка – баяниста Айдара Салахова, в очередной раз необычайным талантом покорил слушателей сам маэстро Борис Березовский.

Как и в прошлом году, концертную программу фестиваля завершили Татьяна и Сергей Никитины. Они вместе с камерным оркестром Игоря Лермана исполнили мелодии из известных фильмов, а зрители подпевали любимым песням, среди которых были «Александра», «Большой секрет для маленькой компании» и другие. Состоялась и премьера песни о Елабуге, которую вместе Никитиными исполнили музыканты и гости концерта.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.