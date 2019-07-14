(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). В Кировском районе Казани загорелись бочки с остатками мазута, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Местные жители опубликовали в социальных сетях фотографии со столбом пламени, обнаруженном в районе поселка Старое Аракчино. Как выяснилось, на улице Новостройки в заброшенном здании загорелись емкости из-под мазута.

«На место оперативно прибыли пожарные ПСЧ № 4 по номеру вызова БИС-1. Площадь пожара составила около 70 квадратных метров. В 22.05 он был локализован. В результате случившегося никто не пострадал», – рассказали в МЧС.

К ликвидации последствий привлечено 57 человек, из них 45 от МЧС России. Специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.

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