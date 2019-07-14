Татар-информ

14 июля 2019, 22:25

Происшествия

В Альметьевске хозяин квартиры получил ожоги из-за загоревшейся на балконе игрушечной елки

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Происшествия

В Альметьевске хозяин квартиры получил ожоги из-за загоревшейся на балконе игрушечной елки

Пожарные вывели из задымленного помещения двоих детей.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). В Альметьевске хозяин квартиры получил ожоги из-за загоревшейся на балконе игрушечной елки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня вечером в МЧС поступило сообщение о задымлении в однокомнатной квартире на седьмом этаже дома на улице Галеева. На место отправились пожарные ПСЧ № 65», – рассказали в МЧС.

Как выяснилось, на лоджии на площади в один квадратный метр загорелась игрушечная елка. Пожарные вывели из дома двоих детей, используя спасательные маски.

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