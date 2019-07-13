Артур Шипилов

14 июля 2019, 18:52

Спорт

Наставник сборной России по регби-7: Психологически не выдерживаем игру в центральных матчах

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Спорт

Наставник сборной России по регби-7: Психологически не выдерживаем игру в центральных матчах

Фото: Владимир Васильев

Национальная команда уступила в финале Европейского отборочного турнира на Олимпиаду 2020 сборной Англии.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер женской сборной России по регби-7 Андрей Кузин назвал причиной поражения в финале Европейского отборочного турнира на Олимпиаду 2020 от сборной Англии плохую психологическую подготовку команды.

«Подвела психология – из того, что планировали, ничего не получилось. Мы не выдерживаем психологически важные матчи. Задача была – отобраться на Олимпиаду дома, на глазах своих болельщиков. На протяжении пяти-семи лет мы не можем играть в центральных матчах», – признал наставник клуба.

Вдобавок он поделился планами на будущее сборной: «Будем искать молодежь, но нужно сохранить лидеров. Будем стараться и работать, чтобы после переходного турнира оказаться на Олимпиаде».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань может в следующем году принять переходной турнир по регби для участия в Олимпиаде 2020 года в Токио. 

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