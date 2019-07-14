В Нурлатской ЦРБ откроется гериатрический кабинет

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). В поликлинике Нурлатской центральной районной больницы запланировано открытие гериатрического кабинета. На сегодняшний день готовятся разрешительные документы по его лицензированию, передает «Нурлат-информ».



Заместитель главного врача Нурлатской ЦРБ Мансур Галимов отметил, что цель врача-гериатра – научить пожилого человека самообслуживанию, самостоятельному передвигаться и ориентироваться в пространстве и времени, беспрепятственно общаться, контролировать происходящее вокруг.



С сентября этого года лица старше 65 лет, проживающие в сельской местности, имеют право воспользоваться автотранспортом комплексных центров социального обслуживания населения, чтобы приехать в медцентр.

В этом году появились заметные изменения и в правилах диспансеризации. Галимов подчеркнул, что в диспансеризацию включен ежегодный профилактический медосмотр для граждан всех возрастов начиная с 18 лет. А диспансеризация для граждан в возрасте 40 лет и старше проводится ежегодно (для граждан от 18 до 39 лет включительно один раз в три года). Теперь пройти диспансеризацию можно не только в будние дни, но и в субботу.

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