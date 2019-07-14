Татар-информ

14 июля 2019, 17:20

ОбществоКультура

В городе Лаишево премию имени Державина вручили писателям и юристам Татарстана

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ОбществоКультура

В городе Лаишево премию имени Державина вручили писателям и юристам Татарстана

Фото: Владимир Васильев

Награждение состоялось в рамках поэтического фестиваля, посвященного 276-летию со дня рождения Державина.

(Лаишево, 14 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Лаишеве состоялось награждение писателей и юристов Татарстана государственной премией имени Гавриила Державина. Церемония прошла в рамках всероссийского фестиваля поэзии, посвященного 276-летию со дня рождения великого поэта.

Среди юристов лауреатами премии стали заведующий кафедрой прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве Казанского юридического института (филиала) Университета прокурора РФ, экс-судья Конституционного суда Татарстана, член-корреспондент Академии наук РТ, доктор юридических наук Флер Багаутдинов и начальник Управления Министерства юстиции РФ по РТ, экс-председатель Конституционного суда Татарстана, кандидат юридических наук Виктор Демидов.

Багаутдинов отмечен Державинской премией за работу «Незаконное вознаграждение в интересах юридического лица: вопросы теории и практики», а Демидов – за монографию «Конституционное правосудие субъектов РФ в общегосударственной системе прав и свобод человека и гражданина».

Среди писателей лауреатом премии стал писатель Мударис Валеев за перевод на татарский язык сборника мифов и легенд народов России «Корни наши едины» и повести Чингиза Айтматова «Белое облако Чингисхана».

«Я горжусь тем, что являюсь земляком такого великого поэта и государственного деятеля, как Гавриил Державин, а также тем, что стал лауреатом премии имени этого человека», – заметил после награждения Мударис Валеев.

Кроме того, были награждены и девять детей – победителей районного конкурса поэзии имени Гавриила Державина.

Перед гостями и участниками мероприятия выступил глава Лаишевского района Татарстана Михаил Афанасьев. В своей речи он выразил надежду на то, что значимость Державинской премии будет увеличиваться: «Премия имени Гавриила Державина присуждается достаточно давно, но статус государственной она получила совсем недавно. На премию подаются многие талантливые люди, и я думаю, что с каждым годом лауреатов будет становиться больше, а статус премии будет расти, и постепенно он приобретет мировой характер».

Участники поэтического фестиваля сегодня побывали не только в Лаишеве, но и на родине Державина – в селе Сокуры. Там для них была организована экскурсия.

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