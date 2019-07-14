Киноленту «Раба любви» покажут в казанском парке «Крылья Советов»

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). На летней сцене казанского парка «Крылья Советов» 18 июля покажут фильм «Раба любви» Никиты Михалкова, сообщают организаторы мероприятия.

Действие картины разворачивается в 1918 году. Из занятой большевиками Москвы уезжает в Крым на съемки звезда немого кино Ольга Вознесенская. Она остро переживает крушение старого мира и оказывается перед мучительным выбором – принять перемены или убежать от них.

Эта советская лента 1975 года построена вокруг интерпретации судьбы актрисы Веры Холодной и представляет собой гимн кинематографу.

Организаторы предупреждают, что из-за плохой погоды показ могут отменить. За час до начала мероприятия, которое назначено на 21.00, необходимо будет уточнить информацию в социальных сетях.

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