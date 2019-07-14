Бутылки как мишени и рубка в движении: казаки съехались в Казань на чемпионат по владению шашкой

(Казань, 14 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Казани собрались казаки со всей России на чемпионат Поволжья по рубке шашкой. Соревнования прошли в рамках фестиваля «Между Волгой и Доном», который прошел во дворе Национального музея Татарстана.

Всего в мастерстве владения клинковым рубяще-колющим оружием посостязались около 80 членов Федерации рубки шашкой. «Соревнования проходили в нескольких категориях сложности, мы разыграли шесть комплектов медалей по каждой категории», – рассказал президент общероссийской федерации по рубке шашкой «Казарла» Николай Еремичев.

Казаки демонстрировали свое умение рубить шашкой в движении и в статичной стойке, а также определяли, кто наносит наиболее меткие и наиболее мощные удары, добавил он.

Все участники чемпионата были одеты в традиционную казачью форму: бешметы, шаровары с красными лампасами и папахи. Форменная одежда была обязательным условием участия в соревнованиях, а вот членство в казачьих организациях, национальность и религия никакого значения не имели.

В одной из дисциплин в качестве мишеней использовались бутылки с водой. Бутыль было необходимо разрубить несколько раз прежде, чем она упадет. Максимальное количество ударов достигало пяти, а затем ставилась новая бутылка. Однако если казак с первого раза промахивался, испытать свои силы вновь он уже не мог. Справились с заданием далеко не все: мишени то и дело слетали с подставки, иногда даже полностью целыми.

Николай Еремичев пояснил, что для получения элементарных навыков владения шашкой достаточно десяти занятий, но совершенствовать свое мастерство можно бесконечно. Несмотря на потенциальную опасность этого занятия, спортсмены в ходе тренировок получают травмы достаточно редко. К занятиям с шашкой допускают даже подростков с 14 лет. А самому старшему участнику сегодняшних состязаний исполнилось 76 лет. «Это спорт для всех», – подчеркнул президент федерации.

Как правило, определить, насколько искусно казак владеет шашкой, можно по цвету темляка – ремня, который крепится на руку и помогает удерживать оружие во время боя. Белый цвет темляка указывает на начинающего, черный – на максимально опытного. Существуют также темляки желтого, зеленого, красного и других цветов.

Еремичев рассказал, что рубка шашкой стала спортивной дисциплиной в 2014 году, когда состоялись первые соревнования в Волгоградской области. «Мы начинали с четырех видов упражнений, сейчас их более 70, они объединены в четыре спортивные дисциплины. В настоящее время федерация объединяет 56 региональных отделений по всей стране», – поведал он историю возглавляемой им организации.

Сейчас федерация насчитывает более 3 тыс. участников только по России. В рубке шашкой состязаются и в Беларуси, и в США, и в Чехии. Так, в сегодняшних состязаниях поучаствовал гражданин Швейцарии Вениамин Форстер.

«Я начал заниматься рубкой шашкой только этим летом. С этим видом спорта меня познакомил друг, который и стал моим тренером. Я уже поучаствовал в соревнованиях в Москве, а потом узнал, что и в Казани пройдет чемпионат, после чего решил попробовать свои силы», – объяснил он свое участие.

Швейцарец живет в России уже четыре года и очень увлечен казачьей культурой. «Я коренной швейцарец, а душа у меня русская», – с улыбкой добавил он.

Руководитель исполкома Российского союза боевых искусств по Республики Татарстан Александр Даренков уверен, что состязания по рубке шашкой способствуют популяризации спорта и воспитанию патриотизма.

«Федерация рубки шашкой “Казарла“ представляет боевое искусство, а так как мы объединяем все боевые искусства на территории Республики Татарстан, то очень активно с ней сотрудничаем. И планируем, что в ближайшее время она войдет в состав Российского филиала боевых искусств, где смогла бы более широко представлять свой спорт», – отметил он.

Пока казаки состязались в умении владеть шашкой, в музее все желающие могли принять участие в квест-игре «Тайны мудрого казака», послушать лекцию о клинковом оружии и посмотреть концерт. Во дворе музея была организована ярмарка народно-художественных промыслов.

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