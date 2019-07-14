Татар-информ

14 июля 2019, 19:57

Общество

Первая пара супругов-однофамильцев зарегистрирована в Лениногорске

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Общество

Первая пара супругов-однофамильцев зарегистрирована в Лениногорске

Фото: zags.tatarstan.ru

Специалисты ЗАГСа отмечают, что вступление в брак однофамильцев – редкий случай.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). В Лениногорске зарегистрирован первый в этом году брак однофамильцев – Рамиля и Миляуши Хайруллиных. Об этом сообщает пресс-служба местного отдела ЗАГС.

Специалисты ЗАГСа отмечают, что вступление в брак однофамильцев – редкий случай.

Молодожены Рамиль и Миляуша после долгих лет дружбы решили узаконить свои отношения, и в июле 2019 года супругам в торжественной атмосфере вручили свидетельство о заключении брака.

Специалист отдела ЗАГС Елена Трошихина поздравила молодоженов со знаменательным событием в их жизни – возникновением семьи, пожелав им счастливой и долгой совместной жизни. Поздравления прозвучали и от родных и близких виновников торжества.

 

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