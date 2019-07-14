Менделеевские удмурты отметили праздник Гырон-Быдтон

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Менделеевские удмурты отметили праздник конца пахоты Гырон-Быдтон в деревне Енабердино Менделеевского района РТ, пишут «Менделеевские новости».



Гырон-Быдтон отмечается в середине лета на зеленом лугу. По поверьям удмуртов, бог Вось 1 июня из молитвенного храма Куалы улетает на луга и возвращается обратно в Петров день. Поэтому летом они молятся не в храме, а на природе. Чтобы не обидеть божество, с 1 июня по 12 июля запрещено рвать цветы и луговые травы.





В программу празднования вошли выступления фольклорных коллективов и национальные игры, а в торговых рядах каждый желающий мог попробовать национальную кухню.





Праздник состоялся при участии главы Менделеевского района Валерия Чершинцева, который обратился к собравшимся с поздравительной речью и пожелал всем участникам мероприятия здоровья, счастья, хорошего настроения и семейного мира.

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