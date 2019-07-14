Челнинцам на «Самовар-PARTY» рассказали о главном элементе чайного стола XIX века

(Набережные Челны, 15 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах на «Самовар-PARTY» рассказали о главном элементе чайного стола XIX века и создали уютное домашнее настроение.
Детская вечеринка «Самовар-PARTY» прошла в парке Победы, ее организатором выступил культурный центр «Эврика».
Центральной площадкой праздника стала экспозиция самоваров, хранящихся в городском Историко-краеведческом музее. Всего в фондах музея находятся 22 самовара. Но в парк музейщики привезли только самые знаменитые – тульской и суксунской фабрик.
Челнинцы узнали, что в начале XIX века цена самовара зависела от веса и от материала, из которого он был изготовлен. Так, изделие из латуни стоило 64 рубля за пуд, из красной меди – 90 рублей за пуд. Тогда покупка самовара считалась дорогим удовольствием, ведь даже корову можно было купить всего за 80 копеек.
Праздник украсили концертные выступления вокальных и танцевальных коллективов, мастер-классы по изготовлению украшений и шоу клоунов.