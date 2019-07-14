В Менделеевске планируют открыть завод по переработке автопокрышек

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Завод по переработке автопокрышек планируют запустить в Менделеевске в сентябре этого года, передает ТАСС.



Председатель правления машиностроительного кластера РТ Сергей Майоров на международной промышленной выставке ИННОПРОМ предложил построить заводы по производству вторичного каучука из старых автопокрышек.



По словам Майорова, у республики уже есть опыт по данному производству, готов и экологический проект открытия 25 заводов в России по производству вторичного каучука из той резиновой крошки, которая получается после переработки старых покрышек.



Оборудование, изобретенное в Татарстане, позволяет экологически чистым способом производить вторичный каучук из этой резиновой крошки.



«По качеству мы значительно превосходим индийский, который в основном покупается в РФ. Хотим накрыть всю Россию, потому что территориально их (заводы) нужно располагать в месте сбора шин, что экономически выгодно», — сказал Майоров, отметив, что первые три завода уже представлены в Санкт-Петербурге, Челябинской области и Ростове-на-Дону.



На очереди – город Менделеевск, открытие намечено на осень текущего года.

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