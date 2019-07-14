В Нурлате в преддверии юбилея города появился новый арт-объект

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). В преддверии 110-летнего юбилея города Нурлата на улице Советская появилась архитектурно-ландшафтная композиция: здесь установили металлическую композицию с цифрой 110 и салютом, а на днях по обе ее стороны высадили цветы в форме флагов Татарстана и России, передает «Нурлат-информ».



Здесь же из цветов появится небо и солнце. Композицию, появившуюся возле дома № 104, предложили создать сами жильцы. Воплотить идею в жизнь помогли депутат Госсовета РТ Илгиз Салихов, местные предприниматели и управляющая компания.





Архитектор исполкома города Людмила Батыршина рассказала, что похожая композиция к юбилею города уже создана на улице Козлова, а в дальнейшем еще одна появится возле крупного торгового центра города.

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