В Набережных Челнах умер известный фотограф и художник Фаиль Исламов

(Набережные Челны, 14 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова)/ В Набережных Челнах на 59-м году жизни скончался известный фотограф и художник-дизайнер Фаиль Исламов.

В ночь на субботу у Фаила Исламова остановилось сердце. Его похоронят в родной деревне Уъяды Мишкинского района Республики Башкортостан.

Фаиль Исламов более 15 лет проработал в уникальном издании — в единственной в Татарстане детской газете «Комыш кынграу» («Серебряный колокольчик»), выходящей на татарском языке. Был победителем многих республиканских и городских журналистских конкурсов, активным участником мероприятий, связанных с татарской культурой, демонстрировал активную жизненную позицию в вопросе сохранения родного языка.

Коллеги отзываются о нем как о верном друге, остроумном собеседнике с большим культурным багажом. Он прекрасно понимал детскую психологию и тонко чувствовал татарский язык, обладал самобытным художественным стилем. Исламов считался одним из лучших художников-иллюстраторов Татарстана. Сотрудничал со многими татарскими изданиями, оформлял детские книги — на его счету их несколько десятков.

«Фаиль был светлым человеком, душой компании. В трудных ситуациях никогда не отказывал в помощи. Энергичный, искрометный, очень любил петь и делал это прекрасно. В работе был всегда точен, во всем демонстрировал творческий подход, был практически незаменим. Его смерть для нас всех невосполнимая утрата», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» сотрудник газеты «Комыш кынграу» и заместитель редактора журнала «Майдан» Факил Сафин.

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