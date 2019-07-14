Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñ ðóêîâîäèòåëåì ÔÀÑ Ðîññèè ñîòðóäíè÷åñòâî â ðàìêàõ àíòèìîíîïîëüíîãî êîíòðîëÿ

(Êàçàíü, 14 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ñåãîäíÿ Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ âñòðåòèëñÿ ñ ðóêîâîäèòåëåì Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû ÐÔ Èãîðåì Àðòåìüåâûì, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì âûñøåãî ñîâåòà Ôåäåðàöèè ðåãáè Ðîññèè. Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ.
«Âñòðå÷à ïðîøëà íà áàçå Öåíòðàëüíîãî ñòàäèîíà Êàçàíè, ãäå â ýòè äíè ïðîõîäèò Åâðîïåéñêèé Îëèìïèéñêèé îòáîðî÷íûé òóðíèð ïî ðåãáè-7 ñðåäè æåíñêèõ êîìàíä», — ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè.
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ è Èãîðü Àðòåìüåâ îáñóäèëè âîïðîñû ñîòðóäíè÷åñòâà â ðàìêàõ àíòèìîíîïîëüíîãî êîíòðîëÿ è ðàçâèòèÿ êîíêóðåíöèè.
Òàêæå ãëàâà ÔÀÑ Ðîññèè îòìåòèë âûñîêèé óðîâåíü îðãàíèçàöèè ñîðåâíîâàíèé ïî ðåãáè-7 â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà.
Ðàíåå ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ñîîáùàëî, ÷òî æåíñêàÿ ñáîðíàÿ ïî ðåãáè-7 âûøëà â ïîëóôèíàë îòáîðî÷íîãî òóðíèðà íà Îëèìïèàäó-2022.