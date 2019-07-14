Òàòàð-èíôîðì

14 èþëÿ 2019, 15:00

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñ ðóêîâîäèòåëåì ÔÀÑ Ðîññèè ñîòðóäíè÷åñòâî â ðàìêàõ àíòèìîíîïîëüíîãî êîíòðîëÿ

Ðåêîìåíäóåì

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà

Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñ ðóêîâîäèòåëåì ÔÀÑ Ðîññèè ñîòðóäíè÷åñòâî â ðàìêàõ àíòèìîíîïîëüíîãî êîíòðîëÿ

Ôîòî: tatarstan.ru

Èãîðü Àðòåìüåâ îòìåòèë âûñîêèé óðîâåíü îðãàíèçàöèè ñîðåâíîâàíèé ïî ðåãáè-7 â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà.

(Êàçàíü, 14 èþëÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ñåãîäíÿ Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ âñòðåòèëñÿ ñ ðóêîâîäèòåëåì Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû ÐÔ Èãîðåì Àðòåìüåâûì, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì âûñøåãî ñîâåòà Ôåäåðàöèè ðåãáè Ðîññèè. Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðåçèäåíòà ÐÒ.

«Âñòðå÷à ïðîøëà íà áàçå Öåíòðàëüíîãî ñòàäèîíà Êàçàíè, ãäå â ýòè äíè ïðîõîäèò Åâðîïåéñêèé Îëèìïèéñêèé îòáîðî÷íûé òóðíèð ïî ðåãáè-7 ñðåäè æåíñêèõ êîìàíä», — ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè.

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ñ Ñ€ÑƒÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¼ Ð¤ÐÐ¡ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ Ð˜.Ð®. ÐÑ€Ñ‚ÐµÐ¼ÑŒÐµÐ²Ñ‹Ð¼.

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ è Èãîðü Àðòåìüåâ îáñóäèëè âîïðîñû ñîòðóäíè÷åñòâà â ðàìêàõ àíòèìîíîïîëüíîãî êîíòðîëÿ è ðàçâèòèÿ êîíêóðåíöèè. 

Òàêæå ãëàâà ÔÀÑ Ðîññèè îòìåòèë âûñîêèé óðîâåíü îðãàíèçàöèè ñîðåâíîâàíèé ïî ðåãáè-7 â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà.

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ñ Ñ€ÑƒÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÐµÐ¼ Ð¤ÐÐ¡ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ Ð˜.Ð®. ÐÑ€Ñ‚ÐµÐ¼ÑŒÐµÐ²Ñ‹Ð¼.

Ðàíåå ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ñîîáùàëî, ÷òî æåíñêàÿ ñáîðíàÿ ïî ðåãáè-7 âûøëà â ïîëóôèíàë îòáîðî÷íîãî òóðíèðà íà Îëèìïèàäó-2022

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ìèííèõàíîâ: «Íåôòü ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå íàóêîåìêèì ïðîäóêòîì»
Íîâîñòè äíÿ
15:52
Â Ëàèøåâñêîì ðàéîíå íà ïàðóñíîé ðåãàòå ïîáûâàëà ýñòàôåòà ôëàãà WorldSkills

Â Ëàèøåâî ôëàã ïðèáûë èç Ðûáíî-Ñëîáîäñêîãî ðàéîíà ÐÒ.

15:21
Â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ óìåð èçâåñòíûé ôîòîãðàô è õóäîæíèê Ôàèëü Èñëàìîâ

Ôàèëü Èñëàìîâ ñ÷èòàëñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ õóäîæíèêîâ-èëëþñòðàòîðîâ Òàòàðñòàíà, ñîòðóäíè÷àë ñî ìíîãèìè òàòàðñêèìè èçäàíèÿìè, îôîðìëÿë äåòñêèå êíèãè.

15:00
Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñ ðóêîâîäèòåëåì ÔÀÑ Ðîññèè ñîòðóäíè÷åñòâî â ðàìêàõ àíòèìîíîïîëüíîãî êîíòðîëÿ

Èãîðü Àðòåìüåâ îòìåòèë âûñîêèé óðîâåíü îðãàíèçàöèè ñîðåâíîâàíèé ïî ðåãáè-7 â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà.

14:44
Â Ëàèøåâî îòêðûëàñü ïàðóñíàÿ ðåãàòà «Êàìñêîå ìîðå» è ïåðâåíñòâî Ðîññèè â êëàññå «Åâðîïà»

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ó÷àñòâóþò áîëåå äâóõñîò ÿõòñìåíîâ èç 18 ãîðîäîâ Ðîññèè.

14:20
Íà Òàòàðñòàí íàäâèãàþòñÿ òóìàí è ãðîçà ñ ãðàäîì

Â Êàçàíè ïðîãíîçèðóåòñÿ ãðîçà ñ êðàòêîâðåìåííûìè óñèëåíèÿìè âåòðà äî 17 ì/ñ.

13:44
Ðîññèéñêèå ðåãáèñòêè íà ìàò÷å â Êàçàíè âûøëè â ïîëóôèíàë îòáîðî÷íîãî òóðíèðà íà ÎÈ-2020

Â ïîëóôèíàëå ðîññèéñêèå ðåãáèñòêè âñòðåòÿòñÿ ñ ïîáåäèòåëüíèöàìè ìàò÷à ìåæäó ñáîðíûìè Èñïàíèè è Ïîëüøè.

13:05
Â Àëüìåòüåâñêå ñïàñëè 88-ëåòíþþ æåíùèíó íà êðóïíîì ïîæàðå â äåâÿòèýòàæíîì äîìå

Â äîìå íà ïðîñïåêòå Ñòðîèòåëåé îãîíü îõâàòèë çàëüíóþ êîìíàòó êâàðòèðû íà ÷åòâåðòîì ýòàæå, áàëêîí è ëîäæèþ êâàðòèðû âûøå.

12:46
Ìèíñåëüõîç Ðîññèè: Àãðàðèè ïîëó÷àò òðàêòîðû Ê-7 «Êèðîâåö» íîâîãî ïîêîëåíèÿ
12:12
Â Êàçàíè ñîáðàëèñü ïîýòû ñî âñåé Ðîññèè âîçëîæèòü öâåòû ê ïàìÿòíèêó Äåðæàâèíó

Â ÷åñòü ãîäîâùèíû ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ãàâðèèëà Äåðæàâèíà â Ëÿäñêîì ñàäó ïðî÷èòàëè ñòèõîòâîðåíèÿ, ïîñâÿùåííûå ïîýòó.

11:45
Â Êàçàíè âîêðóã ïðèïàðêîâàííîé èíîìàðêè ñíÿëè àñôàëüò

Ñëó÷àé ïðîèçîøåë íà óëèöå ×èñòîïîëüñêàÿ.

11:17
Æèòåëüíèöà Çåëåíîäîëüñêîãî ðàéîíà ëèøèëàñü 135 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïûòàÿñü êóïèòü âåëîñèïåä

Çëîóìûøëåííèê óáåäèë æåíùèíó îïëàòèòü òîâàð äî ïîëó÷åíèÿ, ïîñëå ÷åãî ïåðåñòàë âûõîäèòü íà ñâÿçü.

10:56
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Òàòàðñòàíà è ìàýñòðî Ñëàäêîâñêèé íà÷àëè çàïèñü ïðîèçâåäåíèé ×àéêîâñêîãî

Äèñêè ñ ñèìôîíèÿìè è êîíöåðòàìè âûïóñòÿò â ñëåäóþùåì ãîäó — ê 180-ëåòíåìó þáèëåþ âåëèêîãî ðóññêîãî êîìïîçèòîðà.

10:33
Øåñòü ÷åëîâåê ïîñòðàäàëè â ÄÒÏ ñ òðåìÿ ëåãêîâûìè àâòî â Àëüêååâñêîì ðàéîíå

Àâàðèÿ ïðîèçîøëà íà òðàññå Àëåêñååâñê - Âûñîêèé Êîëîê.

10:06
Apple ïëàíèðóåò âûïóñòèòü êîíêóðåíòà ñåðèàëà «Èãðà ïðåñòîëîâ»
09:33
ÑÌÈ: Ïîâûøåíèå ÌÐÎÒ â 2020 ãîäó çàòðîíåò ÷åòûðå ìèëëèîíà ðîññèÿí
09:31
Ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ âñòðåòèëñÿ ñ ìîëîäåæüþ â Ñâèÿæñêå

Ìàêñèì Îðåøêèí ïîñåòèë Ëåòíèé êàìïóñ ïðåçèäåíòñêîé àêàäåìèè â Òàòàðñòàíå.

08:20
Â Çàèíñêå îòìåòèëè ïðàçäíèê «Ïåòðîâ äåíü»

Äëÿ çàèíöåâ è ãîñòåé ãîðîäà ðàáîòàëè íåñêîëüêî ïëîùàäîê.

07:38
Ñòðîèòåëè èçìåíèëè ñïîðòøêîëó â Áóãóëüìå, ðàñïîëàãàþùóþñÿ â èñòîðè÷åñêîì çäàíèè

Ðàáîòû ïî ðåêîíñòðóêöèè ñïîðòèâíîé øêîëû èäóò ïîëíûì õîäîì.

06:47
«Êðÿøåíñêàÿ êðàñàâèöà» â ýòîì ãîäó íå áóäåò ïåðåäàâàòü êîðîíó

Àëèñà Èñàêîâà îñòàíåòñÿ îáëàäàòåëüíèöåé êîðîíû, êîòîðàÿ âðó÷àåòñÿ êðÿøåíñêîé êðàñàâèöå.

05:35
Âûïóñêíèêè Íèæíåêàìñêà îïðåäåëèëè ñàìûå ëó÷øèå äèïëîìíûå ðàáîòû 2019 ãîäà

Çà ïîáåäó â XVII êîíêóðñå íà ïðåìèþ ãëàâû Íèæíåêàìñêîãî ðàéîíà êàæäûé âûïóñêíèê ïîëó÷èò îò 3-õ äî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé.

04:03
Ïîä Áóãóëüìîé îòêðîåòñÿ ïåðâûé â ÐÒ êðóãëîãîäè÷íûé ëàãåðü äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ äåòåé

Îäíîâðåìåííî â ëàãåðå ñìîãóò îòäîõíóòü 160 ÷åëîâåê.

03:22
Â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ âïåðâûå ïðîâåäóò ñîðåâíîâàíèÿ íà Êóáîê Èëüíóðà Çàêàðèíà

Ñ 11 óòðà 20 èþëÿ áóäåò ïåðåêðûòà äîðîãà ïî ïðîñïåêòó Õàñàíà Òóôàíà.

02:03
Âûñîêîãîðñêàÿ ïèàíèñòêà çàâîåâàëà âòîðîå ìåñòî íà ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå â Èòàëèè

Âîñüìèëåòíÿÿ ïèàíèñòêà áûëà åäèíñòâåííîé ïðåäñòàâèòåëüíèöåé íå òîëüêî Âûñîêîãîðñêîãî ðàéîíà, íî è âñåé Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí.

01:05
Æèòåëüíèöà Çåëåíîäîëüñêà óäèâèëà ñâîèõ ñîñåäåé êðåàòèâíûì ïîäõîäîì â öâåòî÷íîì îôîðìëåíèè äâîðà

Æèòåëüíèöà Çåëåíîäîëüñêà Ëþäìèëà Áûëèíñêàÿ ÿâëÿåòñÿ ïîáåäèòåëüíèöåé êîíêóðñà «Ìîé ìèëëèîí öâåòîâ» çà 2017-é è 2018 ãîä.

00:22
Ïóòèí ïîçäðàâèë ó÷àñòíèöó âîéíû èç Íèæíåêàìñêà ñ 95-ëåòíèì þáèëååì

Äî÷ü âåòåðàíà Îëüãà Ïëàòîâà ðàññêàçàëà, ÷òî åå ìàìà ðàáîòàëà äî 80 ñ ëèøíèì ëåò, áûëà çàâåäóþùåé äåòñêèõ ñàäîâ, ðàáîòàëà â ïåäàãîãè÷åñêîì ó÷èëèùå.

Ñîáûòèÿ