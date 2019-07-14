Татар-информ

14 июля 2019, 15:52

Общество

В Лаишевском районе на парусной регате побывала эстафета флага WorldSkills

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Общество

В Лаишевском районе на парусной регате побывала эстафета флага WorldSkills

Фото: «Камская новь»

В Лаишево флаг прибыл из Рыбно-Слободского района РТ.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Эстафета флага WorldSkills побывала в городе Лаишево, где сегодня состоялось открытие седьмой «Парусной регаты», пишет газета «Камская новь».

В Лаишево флаг прибыл из Рыбно-Слободского района РТ.



Эстафету встречали руководитель исполкома Лаишевского района Михаил Фадеев, министр промышленности и торговли РТ, председатель попечительского совета федерации парусного спорта РТ Альберт Каримов, а также жители и гости района. Почетным гостем мероприятия стал Герой Советского Союза Борис Кузнецов с супругой Альфией Султановной.

Альберт Анварович отметил, что эстафета флага 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills является основой для успешного развития экономики России и Татарстана.

Перед тем как побывать в Лаишево, символ предстоящего чемпионата мира по профессиональному мастерству уже побывал в космосе, в 19 странах мира, 24 регионах России и во многих районах нашей республики.

Михаил Фадеев нанес нашивку с гербом района на флаг как символ того, что он побывал на лаишевской земле. Альберт Каримов вручил Михаилу Владимировичу флаг участника эстафеты флага WorldSkills.

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