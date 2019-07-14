Татар-информ

14 июля 2019, 14:44

Общество

В Лаишево открылась парусная регата «Камское море» и первенство России в классе «Европа»

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Общество

В Лаишево открылась парусная регата «Камское море» и первенство России в классе «Европа»

Фото: «Камская новь»

В соревнованиях участвуют более двухсот яхтсменов из 18 городов России.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). VII парусная регата «Камское море» открылась сегодня в городе Лаишево. Церемония открытия сопровождалось эстафетой флага WorldSkills по Татарстану, пишет «Камская новь».

В соревнованиях участвуют более двухсот яхтсменов из 18 городов России. Впервые Лаишево принимает и первенство России по парусному спорту в классе «Европа».

Торжественное открытие состоялось при участии руководителя исполкома Лаишевского района Михаила Фадеева, министра промышленности и торговли РТ, председателя попечительского совета федерации парусного спорта РТ Альберта Каримова. Почетным гостем мероприятия стал Герой Советского Союза Борис Кузнецов с супругой Альфией Султановной.



Михаил Владимирович отметил, что семь лет назад в «Камском море» участвовали менее десяти команд. С каждым годом соревнования расширяются, растет конкуренция, а в Лаишевском районе развивается инфраструктура для занятий спортом и отдыха жителей.

«Участникам желаю успехов, удачи и попутного ветра», – пожелал глава исполкома района.

К собравшимся обратился и Альберт Каримов. От отметил, что благодаря поддержке Татарстана в Лаишевском районе созданы замечательные условия для спортсменов. В этом году РТ принимает уже третьи соревнования яхтсменов.

«Надеюсь, что в следующем году в турнире будет еще больше участников. Все ждут от вас бескомпромиссной борьбы и пусть победит сильнейший», – напутствовал глава ведомства.

Соревнования «Камское море 2019» завершатся 17 июля.

 

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