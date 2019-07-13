Татар-информ

14 июля 2019, 13:44

Спорт

Российские регбистки на матче в Казани вышли в полуфинал отборочного турнира на ОИ-2020

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Спорт

Российские регбистки на матче в Казани вышли в полуфинал отборочного турнира на ОИ-2020

Фото: Владимир Васильев

В полуфинале российские регбистки встретятся с победительницами матча между сборными Испании и Польши.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Женская сборная России по регби-7 обошла сборную Италии в четвертьфинале отборочного турнира Олимпийских игр 2020 года, который проходит в столице Татарстана. Об этом сообщает ТАСС.

«Встреча завершилась со счетом 44:0 в пользу россиянок», — говорится в сообщении. 

В полуфинале российские регбистки встретятся с победительницами матча между сборными Испании и Польши.

В другом четвертьфинале команда Франции обошла команду Румынии со счетом 55:0. В еще одном матче сразятся команды Англии и Ирландии.

Путевку на Олимпиаду в Токио получит лучшая сборная по результатам европейского отбора. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вчера на Центральном стадионе Казани женская сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал с первого места.

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