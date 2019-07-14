(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). В Альметьевске спасли 88-летнюю женщину на крупном пожаре в девятиэтажном доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера днем в МЧС поступило сообщение о том, что в девятиэтажке на проспекте Строителей случился пожар. Огонь охватил зальную комнату квартиры на четвертом этаже, балкон и лоджию квартиры выше. На месте отправились три отделения ПСЧ № 65», — сообщили в МЧС.

Дым наполнил подъезд с четвертого по девятый этаж. Еще до появления огнеборцев из жома эвакуировались 16 жильцов. На третьем этаже на лестнице находился хозяин горящей квартиры. Мужчину доставили в больницу с ожогами головы и рук.

«В процессе тушения пожарные обнаружили на лестничной клетке пожилую женщину из квартиры, у которой загорелась лоджия. Женщина почувствовала запах дыма, попыталась спастись, упала и уже не могла подняться. При помощи спасательной маски огнеборцы вывели ее на воздух и передали врачам», — рассказали в МЧС.

Пожар был потушен в течение десятии минут. Площадь горения составила 30 квадратных метров. По предворительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

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