В Казани собрались поэты со всей России возложить цветы к памятнику Державину

(Казань, 14 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Казань съехались творческие деятели со всей России, чтобы почтить память поэта Гавриила Державина и возложить цветы к его памятнику.

«Все мы с вами ценители поэзии и собрались почтить память Гавриила Державина. Ежегодно мы собираемся у памятника, чтобы не только вспомнить очередную годовщину поэта, но и посвятить ему свои творческие достижения», — отметила первый заместитель министра культуры Юлия Адгамова.

В этот день в Казань съехались также члены и председатели союза писателей Оренбургской области, Пермской области, Республики Крым и других.

Возложение цветов состоялась в рамках Всероссийского фестиваля поэзии, посвященного 276-летию со дня рождения Гавриила Державина.

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