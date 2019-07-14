Татар-информ

14 июля 2019, 12:46

Сельское хозяйство

Минсельхоз России: Аграрии получат тракторы К-7 «Кировец» нового поколения

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Сельское хозяйство

Минсельхоз России: Аграрии получат тракторы К-7 «Кировец» нового поколения

Новый «Кировец» отвечает всем актуальным требованиям цифрового агропромышленного комплекса.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ). Аграрии страны получат тракторы К-7 «Кировец» нового поколения. Как сообщает Минсельхоз России, в пятницу, 12 июля, на Петербургском тракторном заводе, входящем в группу компаний ПАО «Кировский завод», запустили производство нового поколения тракторов К-7 «Кировец».

В церемонии участвовали заместитель Премьер-министра РФ Дмитрий Козак, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как отмечается на сайте Минсельхоза РФ, в новом поколении этих сельскохозяйственных тракторов усовершенствованы сразу десять основных систем и механизмов. Так, полностью изменился дизайн, улучшены тяговые характеристики, повышен уровень экологичности. Помимо всего прочего, на этой технике механизаторы смогут работать в более комфортных условиях за счет лучшей эргономики кабины, вибро- и шумоизоляции, обзорности и безопасности.

Примечательно, новый «Кировец» отличается от моделей-предшественников тем, что он отвечает всем актуальным требованиям цифрового агропромышленного комплекса. В нем впервые применяется система дистанционного мониторинга ОМНИКОММ – аппаратно-программный комплекс, который включает в себя три основных составляющих: бортовые регистраторы, датчики уровня топлива и программное обеспечение.

Также на заводе состоялось совещание, посвященное механизмам поддержки приобретения российскими аграриями отечественной сельскохозяйственной техники. Провел его Дмитрий Козак, участники совещания обсудили совершенствование мер господдержки в этой сфере, в частности развитие льготного лизинга, сообщает пресс-служба Минсельхоза России.  

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