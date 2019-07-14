(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Жительница Зеленодольского района лишилась 135 тысяч рублей, пытаясь купить велосипед, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Жительница поселка Васильево рассказала в полиции, что нашла в Интернете объявление и договорилась об отправки товара. Выполнив все требования афериста, она перечислила на его счет крупную сумму, после чего он перестал выходить на связь», – рассказали в полиции.

В данный момент известно, что номер злоумышленника зарегистрирован в Пермском крае. Ведется расследование.

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