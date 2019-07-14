Татар-информ

14 июля 2019, 11:17

Происшествия

Жительница Зеленодольского района лишилась 135 тысяч рублей, пытаясь купить велосипед

Рекомендуем

Происшествия

Жительница Зеленодольского района лишилась 135 тысяч рублей, пытаясь купить велосипед

Злоумышленник убедил женщину оплатить товар до получения, после чего перестал выходить на связь.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Жительница Зеленодольского района лишилась 135 тысяч рублей, пытаясь купить велосипед, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Жительница поселка Васильево рассказала в полиции, что нашла в Интернете объявление и договорилась об отправки товара. Выполнив все требования афериста, она перечислила на его счет крупную сумму, после чего он перестал выходить на связь», – рассказали в полиции.

В данный момент известно, что номер злоумышленника зарегистрирован в Пермском крае. Ведется расследование.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Казани вокруг припаркованной иномарки сняли асфальт

Новости дня
11:45
В Казани вокруг припаркованной иномарки сняли асфальт

Случай произошел на улице Чистопольская.

11:17
Жительница Зеленодольского района лишилась 135 тысяч рублей, пытаясь купить велосипед

Злоумышленник убедил женщину оплатить товар до получения, после чего перестал выходить на связь.

10:56
Симфонический оркестр Татарстана и маэстро Сладковский начали запись произведений Чайковского

Диски с симфониями и концертами выпустят в следующем году — к 180-летнему юбилею великого русского композитора.

10:33
Шесть человек пострадали в ДТП с тремя легковыми авто в Алькеевском районе

Авария произошла на трассе Алексеевск - Высокий Колок.

10:06
Apple планирует выпустить конкурента сериала «Игра престолов»
09:33
СМИ: Повышение МРОТ в 2020 году затронет четыре миллиона россиян
09:31
Министр экономического развития РФ встретился с молодежью в Свияжске

Максим Орешкин посетил Летний кампус президентской академии в Татарстане.

08:20
В Заинске отметили праздник «Петров день»

Для заинцев и гостей города работали несколько площадок.

07:38
Строители изменили спортшколу в Бугульме, располагающуюся в историческом здании

Работы по реконструкции спортивной школы идут полным ходом.

06:47
«Кряшенская красавица» в этом году не будет передавать корону

Алиса Исакова останется обладательницей короны, которая вручается кряшенской красавице.

05:35
Выпускники Нижнекамска определили самые лучшие дипломные работы 2019 года

За победу в XVII конкурсе на премию главы Нижнекамского района каждый выпускник получит от 3-х до 10 тысяч рублей.

04:03
Под Бугульмой откроется первый в РТ круглогодичный лагерь для маломобильных детей

Одновременно в лагере смогут отдохнуть 160 человек.

03:22
В Набережных Челнах впервые проведут соревнования на Кубок Ильнура Закарина

С 11 утра 20 июля будет перекрыта дорога по проспекту Хасана Туфана.

02:03
Высокогорская пианистка завоевала второе место на международном фестивале в Италии

Восьмилетняя пианистка была единственной представительницей не только Высокогорского района, но и всей Республики Татарстан.

01:05
Жительница Зеленодольска удивила своих соседей креативным подходом в цветочном оформлении двора

Жительница Зеленодольска Людмила Былинская является победительницей конкурса «Мой миллион цветов» за 2017-й и 2018 год.

00:22
Путин поздравил участницу войны из Нижнекамска с 95-летним юбилеем

Дочь ветерана Ольга Платова рассказала, что ее мама работала до 80 с лишним лет, была заведующей детских садов, работала в педагогическом училище.

13.07 23:10
Казанцы завоевали еще два «золота» на Международных детских играх в Уфе

Представители сборной столицы Татарстана одержали победы в легкоатлетических дисциплинах.

13.07 22:50
Космонавт и уроженец Бугульмы Сергей Рыжиков проходит тренировки на Байконуре

Рабочий день у экипажей начинается с занятий на тренажере по ручному причаливанию корабля «Союз МС» к станции.

13.07 22:20
В Казанской Ратуше вручили красные дипломы лучшим выпускникам КНИТУ-КХТИ

Выпускников награждали заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, ректор вуза Сергей Юшко и другие.

13.07 21:28
Татарстан примет чемпионат и первенство РФ по стендовой стрельбе

Для участия в соревнованиях в Верхнеуслонский район приедут 400 спортсменов.

13.07 20:16
Женская сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал отборочного олимпийского турнира

Сборная России в 10.22 сыграет с Италией.

13.07 19:40
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за гроз, ливней и шквалистого ветра

Порывы ветра местами усилятся до 24 м/с.

13.07 18:43
В Азнакаевском районе РТ в пруду утонул ребенок

Трагедия произошла сегодня днем в селе Ильбяково.

13.07 18:38
Татарстанский тхэквондист взял «бронзу» Универсиады в Неаполе

Награда стала 11-й для спортсменов из РТ.

13.07 18:23
В Каме обнаружили тело мужчины, пропавшего накануне у карьера в Нижнекамском районе

Погибшего нашли в 20 метрах от берега неподалеку от Камских Полян.

События