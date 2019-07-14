Татар-информ

14 июля 2019, 10:06

Культура

Apple планирует выпустить конкурента сериала «Игра престолов»

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Культура

Apple планирует выпустить конкурента сериала «Игра престолов»

Главную роль в сериале исполнит Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в «Игре престолов».

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Компания Apple планирует сериал, который сможет составить конкуренцию популярному сериалу «Игра престолов». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Cult of Mac.

СМИ стало известно, что стоимость одного эпизода телесериала под званием «See» составит 15 млн долларов. В первый сезон будет входить десять эпизодов, то есть на сериал потратят около 150 млн долларов.

Главную роль в сериале исполнит Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в «Игре престолов».

Действие в сериале происходит в постапокалиптическом мире, где Земля была разрушена ослепляющим вирусом. Зрителям покажут жизнь человечества, которое несколько столетий обходилось без зрения.

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