СМИ: Повышение МРОТ в 2020 году затронет четыре миллиона россиян

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). В 2020 году минимальный размер оплаты труда может вырасти почти на 850 рублей — до 12 130 рублей. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на новый проект приказа Минтруда о прожиточном минимуме за второй квартал 2019 года.

Отмечается, что повышение МРОТ затронет около 4 млн граждан России.

После того как будет завершено общественное обсуждение проекта приказа Минтруда, документ либо подпишут, либо скорректируют, пишет издание.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что во время «Прямой линии» Президент России Владимир Путин заявил, что средняя зарплата по России увеличилась за последние два года до 45 тыс. рублей.

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