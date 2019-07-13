Татар-информ

14 июля 2019, 08:20

Общество

В Заинске отметили праздник «Петров день»

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Общество

В Заинске отметили праздник «Петров день»

Фото: zainsk-inform.ru

Для заинцев и гостей города работали несколько площадок.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). В Заинске состоялся праздник «Петров день». На главной сцене и площадке вокруг развернулось театрализованное представление, концерт со звездами татарской эстрады, народные игры и забавы – участники распиливали бревна, кололи дрова, вязали веники, поднимали гири, передает «Заинск-информ».



Рядом расположились представители сельских поселений, угощавшие всех гостей вкусными блинами, пирогами и травяным чаем. Рядом дети и взрослые соревновались в рыбной ловле на время, а пары, не связавшие себя браком, могли посетить шалаш любви и загадать в нем желания. Если верить преданиям, то после у влюбленных обязательно случится свадьба.

На малой сцене состоялся районный конкурс «Питрау чибэре», а на спортивной площадке организовали сдачу норм ГТО и провели состязания по национальной борьбе. На детской площадке проходил детский конкурс «Балалар» и концертно-игровая программа.



Праздник состоялся при участии главы Заинского района Разифа Каримова, депутата Госдумы Федерального Собрания России Айрата Хайруллина, председателя Правления общественной организации кряшен Татарстана Ивана Егорова, татарского общественного деятеля, писателя Рабита Батуллы и других.

С главной сцены высокие гости поздравили всех с торжеством и наградили самых пожилых людей, а также пару, отмечающую юбилей семейной жизни, молодую семью и супругов, у которых родился ребенок.

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