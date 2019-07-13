Строители изменили спортшколу в Бугульме, располагающуюся в историческом здании

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). В Бугульме продолжается реконструкция спортивной школы, которая располагается в историческом здании города. В прошлом году из республиканского бюджета на капитальный ремонт спортшколы было выделено 22,6 млн рублей, пишет «Бугульминская газета».



На эти средства была заменена электропроводка, установлена пожарно-охранная сигнализация, смонтирована вытяжная вентиляция, заменены окна, отремонтированы душевые комнаты и раздевалки, укреплен фундамент и заменены полы.



В настоящее время производятся строительные работы по пристрою центрального и пожарных входов, завершается чистовая отделка фасада здания. На очереди – монтаж оборудования и инвентаря спортивных залов и кабинетов.



Спортшкола располагается в историческом здании 1903 года постройки – в прошлом, здание конюшни. Во время Великой Отечественной войны здесь располагался эвакогоспиталь. В 60-х годах XX века открыли школу по акробатике, хотя здание было не приспособлено для занятий этим видом спорта. Строители сделали модернизацию – углубились примерно на три метра, чтобы создать необходимую высоту для исполнения акробатических элементов. Последние годы здание нуждалось в капитальном ремонте. Полы и окна практически сгнили, кровля протекала.



На данный момент школа имеет пять отделений: пауэрлифтинг, спортивная акробатика, прыжки на батуте, легкая атлетика и велоспорт-шоссе с численностью учащихся более тысячи человек.

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