Под Бугульмой откроется первый в РТ круглогодичный лагерь для маломобильных детей

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Глава Бугульминского района Линар Закиров проверил ход реконструкции Молодежного оздоровительного центра имени А. Д. Губина, который создается на базе детского оздоровительного лагеря, открытого в 1973 году, сообщает пресс-служба Бугульминского района РТ.

Лагерь находится в лесном массиве на площади 34 тыс. квадратных метра в 10 км от Бугульмы. С 2017 года лагерь не работает, так как планировка старых зданий не соответствует современным нормам и требованиям, инфраструктура в нем устарела, территория находится в запущенном состоянии и не благоустроена. Все эти факторы привели к банкротству лагеря.

По просьбе главы района, на базе лагеря создали новое муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный оздоровительный центр имени А. Д. Губина», а капремонт объектов включен в республиканскую программу на 2019 год. На реконструкцию выделено 13,3 млн рублей.

В прошлом году в рамках архитектурного воркшопа «Марш 2018» молодые архитекторы разработали концепцию реконструкции детского лагеря, которая предусматривает круглогодичное пребывание детей в лагере.

Блоки лагерных корпусов полностью перепланировали – из комнат казарменного типа они превратились в современные комфортные гостиничные номера. Первые этажи трехэтажных корпусов приспособлены для круглогодичного отдыха маломобильных детей. Здесь имеются пандусы для колясок, широкие двери и другие приспособления, необходимые для «особенных» детей.

Одновременно в лагере смогут отдохнуть 160 человек.

В настоящий момент завершается капремонт существующей инфраструктуры молодежного оздоровительного центра и благоустройство территории – заасфальтированы дорожки, установлены беседки, малые архитектурные формы.

Кроме того, проведен капитальный ремонт двух жилых корпусов. На всех объектах лагеря строители обновили канализацию, отопительную систему, систему горячего и холодного водоснабжения, завершена реконструкция мягкой кровли. Сделан капитальный ремонт столовой с модернизацией пищеблока. Отремонтировано административное здание лагеря и здравпункт, который оснащен современным оборудованием.

В будущем в рамках реконструкции оздоровительного лагеря запланировано строительство нового медпункта, контрольно-пропускного пункта, зрительного зала площадью 250 квадратных метров со штабелируемыми креслами.

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