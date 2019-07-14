В Набережных Челнах впервые проведут соревнования на Кубок Ильнура Закарина

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах с 19 по 21 июля впервые состоится Кубок Ильнура Закарина, сообщается на официальном сайте Автограда.



Первые заезды состоятся в селе Ишьтиряково 19 июля, а уже двадцать спортсменов ожидают соревнований в формате «критериум» в Автограде на проспекте Хасана Туфана.



Критериум является видом состязания, когда спортсмены едут по небольшому кругу, 2-3 километра. На каждом кругу – промежуточный финиш. За места, занятые на этих финишах, будут начисляться баллы.



«Победитель высчитывается по набранным баллам», – сообщил начальник Управления физической культуры и спорта Роман Насрединов.



С 11 утра 20 июля будет перекрыта дорога по проспекту Хасана Туфана. В этот день состоится торжественное открытие соревнований, старты юношей и девушек на 8, 12, 24 километра, юниоров и юниорок, мужчин и женщин. Два кубка прославленного спортсмена будут вручаться на дистанции 24 километра.



21 июля состоится индивидуальная гонка на время на улицах Металлургическая и Моторная.



Ильнур Закарин является российским шоссейным велогонщиком, выступающим за Team Katusha, чемпион России 2013-го и 2017 года в индивидуальной гонке на время. В данный момент спортсмен принимает участие в самой престижной велогонке «Тур де Франс».

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