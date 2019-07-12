Татар-информ

14 июля 2019, 02:03

Культура

Высокогорская пианистка завоевала второе место на международном фестивале в Италии

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Культура

Высокогорская пианистка завоевала второе место на международном фестивале в Италии

Фото: biektaw.ru

Восьмилетняя пианистка была единственной представительницей не только Высокогорского района, но и всей Республики Татарстан.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Воспитанница Высокогорской школы искусств имени Салиха Сайдашева Полина Гаврильчева привезла диплом лауреата второй степени с международного конкурса-фестиваля «Италиан Брик», который проходил в итальянском городе Римини, пишут «Высокогорские вести».

Восьмилетняя пианистка была единственной представительницей не только Высокогорского района, но и всей Республики Татарстан.

Поддержать Полину на конкурсе поехала и ее преподаватель по музыке Гузель Гильманова. Первым этапом была победа в конкурсе «Казанская радуга». Но на этом звездный час Полины не завершился, девочку пригласили в город Римини, расположенный в Италии. Участие в нем приняли представители 14 стран. Каждый боролся за первое место.

Конкуренция нарастала, а жюри становилось строже.

«В этом году в Италии мы пропагандируем татарскую музыку. В прошлом году играли Жиганова, Яхина, в этом году мы играли Рашита Калимуллина. Потому что татарскую музыку должны слышать во всем мире и понимать, что, в общем-то, наша мелодия особая, наша пентатоника, наши мелизмы и вот эта “мон” – это уникальное явление в мировой культуре», – отметила педагог.

 

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