Высокогорская пианистка завоевала второе место на международном фестивале в Италии

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Воспитанница Высокогорской школы искусств имени Салиха Сайдашева Полина Гаврильчева привезла диплом лауреата второй степени с международного конкурса-фестиваля «Италиан Брик», который проходил в итальянском городе Римини, пишут «Высокогорские вести».



Восьмилетняя пианистка была единственной представительницей не только Высокогорского района, но и всей Республики Татарстан.



Поддержать Полину на конкурсе поехала и ее преподаватель по музыке Гузель Гильманова. Первым этапом была победа в конкурсе «Казанская радуга». Но на этом звездный час Полины не завершился, девочку пригласили в город Римини, расположенный в Италии. Участие в нем приняли представители 14 стран. Каждый боролся за первое место.



Конкуренция нарастала, а жюри становилось строже.



«В этом году в Италии мы пропагандируем татарскую музыку. В прошлом году играли Жиганова, Яхина, в этом году мы играли Рашита Калимуллина. Потому что татарскую музыку должны слышать во всем мире и понимать, что, в общем-то, наша мелодия особая, наша пентатоника, наши мелизмы и вот эта “мон” – это уникальное явление в мировой культуре», – отметила педагог.

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