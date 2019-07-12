Жительница Зеленодольска удивила своих соседей креативным подходом в цветочном оформлении двора

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Победительница конкурса «Мой миллион цветов» за 2017-й и 2018 год Людмила Былинская вновь решила продемонстрировать, какую красоту она создала на территории перед многоквартирным домом №19 по улице Солнечной, пишут «Новости Зеленодольска».



В этом году женщина высадила гортензии и бархатцы. «Ландшафт у нас каждый год меняется. В этом году я высадила гортензии, много красиво цветущих мелких цветочков (их названия я даже не знаю), которые ожерельем обрамляют бархатцы. Стараюсь сделать так, чтобы наш придомовой участок цвел как можно дольше», – поделилась Людмила Михайловна.





Весной соседей радуют нарциссы, тюльпаны, незабудки, камнеломки, в середине лета – хосты, гвоздики, саранки трех видов, флоксы, хризантемы, васильки, очитки, мальвы, рудбекии, лилии, пионы, гиацинты, осенью эстафету принимают кустарники – на территории перед домой растет почти 30 видов растений.





На данный момент в Зеленодольске продолжается прием заявок на городской конкурс «Мой миллион цветов». Принять участие в нем может бесплатно каждый желающий. Призовой фонд соревнований цветоводов составляет 340 тыс. рублей.





Побороться за победу можно в трех номинациях: «Лучший цветочный двор» (для жителей многоквартирных домов Зеленодольска), «Лучшее оформление бюджетной организации» (детсады, школы, объекты культуры, спорта, здравоохранения на территории города и района), «Лучшее оформление бизнес-объекта».

Лучшему муниципальному учреждению вручат переходящий «Цветочный кубок Екатерины Ошариной». А двор, признанный самым цветущим, получит главный приз конкурса – большую детскую площадку.





Заявку на участие можно подать до 26 августа в редакциях газет «Зеленодольская правда», «Наш Зеленый Дол» и телекомпании «Зеленый Дол-24» – с приложенными фотографиями. Награждение состоится на сцене КСК «Авангард» на праздновании Дня города.

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