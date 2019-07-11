Татар-информ

14 июля 2019, 05:35

Наука и образование

Выпускники Нижнекамска определили самые лучшие дипломные работы 2019 года

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Наука и образование

Выпускники Нижнекамска определили самые лучшие дипломные работы 2019 года

Фото: e-nkama.ru

За победу в XVII конкурсе на премию главы Нижнекамского района каждый выпускник получит от 3-х до 10 тысяч рублей.

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске выбрали 16 лучших дипломных работ 2019 года. За победу в XVII конкурсе на премию главы Нижнекамского района каждый выпускник получит от 3 до 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба района.

Кроме материальных бонусов, участие в ежегодном смотре научно-исследовательских работ – повод «засветиться» перед потенциальными работодателями, которые входят в экспертную комиссию, и, конечно, повод принести своим проектом пользу родному городу.

За звание лучших боролись 45 работ. Каждое исследование предварительно оценили специалисты.

Специалист Управления по делам молодежи Филиция Габдуллина пояснила, что ребята гуманитарного профиля рассматривали педагогику и психологию, предлагали меры по повышению экономической эффективности предприятий Нижнекамска, усовершенствованию законодательства, поддержке и сохранения здоровья.

«Технари» затронули вопросы развития нефтехимии, внедрения новых технологий в области автоматизированного управления и создания социально-ориентированных сайтов.

По словам Филиции Габдуллиной, большой интерес у всех присутствующих вызвали темы в сфере пищевой промышленности и экологии.

 

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