Путин поздравил участницу войны из Нижнекамска с 95-летним юбилеем

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Поздравление от Владимира Путина получила ветеран Великой Отечественной войны Елена Хорькова, отпраздновавшая 95-летний юбилей. Во время войны она трудилась командиром отделения связи, передает «НТР 24».



Теплые поздравления женщина получила и от председателя Совета ветеранов города. «Страшно это, когда вспомнишь все – неужели это я была, неужели это я все видела, неужели это я делала», – вспоминает ветеран Елена Хорькова.



Все подвиги ветерана перечислить невозможно. Девушка ушла на фронт в возрасте 18 лет. На войне Елена Хорькова совершила подвиг – в ледяной воде на реке Одер восстановила связь между отделениями. За это фронтовик получила награду – медаль «За отвагу».



Елена Никитична также награждена медалью Великой Отечественной войны второй степени, медалью Жукова и «За взятие Берлина». С войны Елена вернулась в июле 1945 года, а в 1964 году она вместе с мужем переехала в Нижнекамск.



Дочь ветерана Ольга Платова рассказала, что ее мама работала до 80 с лишним лет, была заведующей детских садов, работала в педагогическом училище.



«Каждое лето уезжала с нами в Москву, жила с нами. А вот когда ей 90 исполнилось, она сказала, что хочет лето проводить здесь», – сообщила Ольга.



У Елены Никитичны четверо детей, одна из которых приемная – ее племянница, они подарили ей шесть внуков и пять правнуков. Сейчас главная мечта героя войны – увидеть праправнука и 75-летие Победы.

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