Татар-информ

13 июля 2019, 22:20

Наука и образование

В Казанской Ратуше вручили красные дипломы лучшим выпускникам КНИТУ-КХТИ

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Наука и образование

В Казанской Ратуше вручили красные дипломы лучшим выпускникам КНИТУ-КХТИ

Выпускников награждали заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, ректор вуза Сергей Юшко и другие.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Казанской Ратуше вручили красные дипломы лучшим выпускникам КНИТУ-КХТИ. Вчерашних студентов награждали заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, ректор вуза Сергей Юшко и руководители крупнейших промышленных предприятий республики.

Среди награжденных — обладатели стипендий Президента и Правительства России, Татарстана, мэра Казани, чемпионы Worldskills и победители множества конкурсов и грантов. Так, первыми дипломы получили чемпион EuroSkills-2018 Альберт Минеев, именная стипендиатка Правительства РТ и Академии наук РТ Карина Шайхиева, победитель программ «Умник» и «Старт инноваций» Зульфия Файзуллина и победитель международного конкурса SPE среди студентов-нефтяников Ойинлое Майкл Адебайо.

«Всегда оставайтесь лучшими, любите результаты своего труда, добивайтесь поставленных целей, чтобы ваши имена были вписаны в историю нашей родной республики и страны», — обратилась к выпускникам Лейла Фазлеева.

«Технологический университет, ваша альма матер, открыт для вас всегда. Надеюсь, что уровень знаний, которые вы получили в стенах КНИТУ, позволит вам уверенно взяться за работу и внести свой вклад в развитие промышленных лидеров отечественной экономики», — напутствовал лучших из лучших Сергей Юшко.

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