Женская сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал отборочного олимпийского турнира

(Казань, 13 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня на Центральном стадионе Казани завершились матчи группового этапа европейского отборочного олимпийского турнира по регби-7 среди 12 лучших женских сборных Старого Света. Сборная России вышла в четвертьфинал с первого места.

До этого завершились поединки в двух группах. В группе А с тремя победами финишировала Франция, на втором месте — Польша. В группе С также без поражений победила сборная Испании, второй стала Ирландия. В группе А судьба первого и второго места решалась в матче Россия-Англия.

Что россиянки, что англичанки одержали по две победы, так что победитель очной встречи становился первым и получал в четвертьфинале более легкого соперника.

Не вдаваясь в регбийные подробности, сразу подчеркнем, что россиянки гарантировали себе победу в первой половине матча, которую они уверенно выиграли со счетом 19:0. Но после перерыва англичанки перехватили инициативу, сделав счет 19:5, однако в концовке хозяйки поля уверенно довели дело до победы, 26:5. Россия первая в группе, Англия вторая, Швеция, обыгравшая Германию (29:5), третья, немки остались на четвертом месте.

Завтра пройдут решающие матчи четвертьфиналов, полуфиналов, за первое и третье места, а также за 5 — 12 места.

Сборная России в 10.22 сыграет с Италией, в других четвертьфиналах встретятся Франция-Румыния, Испания-Польша и Англия-Ирландия. В полуфинале победитель нашей пары сыграет с победителем пары Испания-Польша, этот матч начнется в 14.21.

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