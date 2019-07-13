Космонавт и уроженец Бугульмы Сергей Рыжиков проходит тренировки на Байконуре

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Экипажи пилотируемого корабля «Союз МС-13» готовятся к предстоящему старту на космодроме Байконур. Тренировку проходит основной экипаж и дублирующий – в него входит бугульминец, космонавт Сергей Рыжиков, пишет «Бугульминская газета».



Рабочий день у экипажей начинается с занятий на тренажере по ручному причаливанию корабля «Союз МС» к станции, после чего проходит изучение бортовой документации. Практическая подготовка к факторам космического полета заключается в испытаниях на вестибулярную устойчивость на кресле ускорения Кориолиса и гемодинамические тренировки на ортостоле.



Также важной частью подготовки являются занятия по физкультуре. Космонавты и астронавты занимаются на беговой дорожке, велоэргометре, работают на силовых тренажерах. Расслабляясь, космонавты играют в шахматы, бильярд или настольный теннис.



Кроме этого, экипажи приняли участие в посадке деревьев на Аллее космонавтов. Многолетнюю традицию заложил Юрий Гагарин.



Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» запланирован на 20 июля с площадки № 1 космодрома Байконур.

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