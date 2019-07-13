Татарстанский тхэквондист взял «бронзу» Универсиады в Неаполе

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Татарстанский тхэквондист Рафаэль Камалов взял «бронзу» Универсиады в Неаполе. Награда стала 11-й для спортсменов из республики, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Уроженец Набережных Челнов Камалов стал третьим в весовой категории до 87 кг. В полуфинале он потерпел поражение от Пак Ин Хо из Южной Кореи, разделив, согласно регламенту, третье место с мексиканцем Андресом Суаресом.

«Свое выступление я оцениваю средне, потому что, конечно, тренировались и рассчитывали только на “золото”. К сожалению, не все получилось», — поделился тхэквондист.

В активе татарстанских спортсменов на соревнованиях в Италии — 2 золотых медали, 3 серебряных и 6 бронзовых.

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