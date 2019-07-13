(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Каме обнаружили тело мужчины, пропавшего накануне у карьера в Нижнекамском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
«Вчера днем в МЧС поступило сообщение о том, что неподалеку от Камских Полян пропал 53-летний местный житель. Спасатели ЗПСО № 6 искали его весь день, однако были вынуждены приостановить работы из-за наступления темного времени суток», – рассказали в МЧС.
Сегодня днем его тело обнаружили на поверхности воды в 20 метрах от берега. Погибшего извлекли из реки и передали полицейским.
Специалисты выясняют, что стало причиной гибели мужчины