Татар-информ

13 июля 2019, 21:28

Спорт

Татарстан примет чемпионат и первенство РФ по стендовой стрельбе

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Спорт

Татарстан примет чемпионат и первенство РФ по стендовой стрельбе

Для участия в соревнованиях в Верхнеуслонский район приедут 400 спортсменов.

(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Стрельбище «Свияга» в Верхнеуслонском районе Татарстана примет чемпионат и первенство РФ по стендовой стрельбе. Соревнования пройдут 18 – 28 июля, сообщает пресс-служба Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ.
За 10 дней двух турниров разыграют 12 комплектов медалей в трапе и ските.

Для участия в соревнованиях в Верхнеуслонский район приедут 400 спортсменов, среди которых – ведущие стрелки сборной РФ. По результатам соревнований определится состав национальной сборной – чемпионат и первенство являются отборочными для участия в чемпионате и первенстве Европы.

Сборная РТ – один из фаворитов турниров. В команде на чемпионат РФ – 35 татарстанских стрелков, на первенство – 30.

Церемония открытия соревнований пройдет 19 июля, начало – в 14.00.

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